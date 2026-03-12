Головна Світ Політика
Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів
Зеленський та Нікушор Дан підписали деякі домовленості
фото: скриншот з відео

Зеленський зауважив, що Київ і Будапешт побудують дві нові лінії електропередачі

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спілкування глав держав з медіа.

Президенти підписали:

  • Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією;
  • Рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та спільну заяву між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Зеленський зауважив, що Київ і Будапешт побудують дві нові лінії електропередачі для забезпечення енергобезпеки України. Це дозволить передавати Україні значно більші об’єми електроенергії в разі аварійних запитів на тлі постійних атак РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Також Нікушор Дан додав, що Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Візит українського президента передбачає зустрічі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію завтра, 13 березня. Він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Теги: Румунія Володимир Зеленський Нікушор Дан

