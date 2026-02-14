Головна Країна Політика
Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Мар-а-Лаго, штат Флорида, США, 28 грудня 2025 року
фото: AP

Країни не дійшли згоди щодо термінів

Україна та США наразі мають розбіжність щодо термінів надання Києву безпекових гарантій після припинення війни з РФ. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, США пропонують гарантії безпеки на термін значно менший, аніж потрібно. Україна із такими пропозиціями не згодна.

«Ми близькі в цілому з цим проєктом. Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами. Сказали, що дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Для них потрібні гарантії, які були б довші, ніж п’ять-десять років. Сьогодні у нас є пропозиція щодо гарантій безпеки від США на 15 років, ми хочемо мати 20 років+: 30, 50. На що піде адміністрація і Конгрес – подивимось», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, США дали зрозуміти Україні, що не підписуватимуть остаточну угоду про гарантії безпеки доти, доки Київ і Москва не досягнуть спільного рішення щодо завершення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки міжнародних договорів про гарантії безпеки для України. Міністерство закордонних справ разом із Міністерством оборони мають невідкладно підготувати та подати главі держави проєкти таких угод. Документ базується на пропозиціях української делегації, напрацьованих у межах переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
Україна і США мають розбіжності щодо гарантій безпеки – Зеленський
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені
Зеленський провів переговори з Генсеком НАТО в Мюнхені
Зеленський у Мюнхені розповів про критичний дефіцит ракет для ППО
Зеленський у Мюнхені розповів про критичний дефіцит ракет для ППО
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції

