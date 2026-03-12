США розкритикували оборонний бюджет Чехії: причина

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Чехія не виконує оборонні стандарти НАТО

Скорочення оборонних витрат у новому державному бюджеті Чехії викликало критику з боку США. У Вашингтоні наголосили, що союзники по НАТО повинні виконувати погоджені оборонні зобов’язання та збільшувати фінансування армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що країни Альянсу мають дотримуватися погоджених оборонних стандартів. «Усі члени альянсу повинні докласти зусиль і виконати Гаазьке оборонне зобов'язання», – наголосив він.

За словами Вітакера, нові оборонні орієнтири НАТО не є випадковими та відповідають сучасним геополітичним викликам. «Ці цифри не є довільними. Вони відповідають вимогам сьогодення, а сьогодення вимагає 5% як стандарту. Ніяких виправдань, ніяких відмов», – заявив американський дипломат.

Як зазначає Reuters, новий бюджет Чехії передбачає фінансування Міністерства оборони на рівні 154,8 млрд крон, що становить приблизно 7,3 млрд доларів.

У відсотковому вимірі це близько 1,73% ВВП країни. Такий показник нижчий за попередній стандарт НАТО, який передбачає витрати на оборону на рівні щонайменше 2% ВВП. Крім того, торік союзники Альянсу погодили нові орієнтири оборонних витрат. Вони передбачають 3,5% ВВП на оборонні потреби та ще 1,5% на інші інвестиції у сфері безпеки.

Водночас Міністерство фінансів Чехії стверджує, що загальні оборонні витрати країни у бюджеті досягнуть 2,07% ВВП. Однак бюджетний наглядовий орган Чехії поставив під сумнів такі розрахунки. За його оцінкою, частина витрат, які уряд зараховує до оборонних, спрямована на інші потреби.

Зокрема, йдеться про деякі інфраструктурні проєкти Міністерства транспорту, які можуть не відповідати критеріям оборонних витрат за стандартами НАТО.

