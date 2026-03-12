Головна Світ Політика
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
фото: PA

Лондон вважає, що Росія передає Ірану тактику використання дронів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за військовими методами Ірану може стояти вплив Росії. За його словами, британська розвідка фіксує ознаки передачі Ірану тактик використання безпілотників, які Росія застосовує у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Заява британського міністра пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в Ербілі в Іраку, де розміщені західні сили.

За словами Гілі, розвідка Великої Британії помітила, що іранські оператори дронів і пов’язані з ними проксі-групи дедалі частіше використовують тактику, схожу на ту, яку Росія застосовує під час війни проти України.

«Я думаю, ніхто не здивується, що за деякими іранськими тактиками і, можливо, за деякими їхніми можливостями стоїть прихована рука Путіна», – заявив міністр оборони.

Про передачу тактичних рекомендацій Ірану з боку Росії також повідомив генерал-лейтенант Нік Перрі. За його словами, іранські оператори почали запускати безпілотники на значно меншій висоті, що ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони і підвищує ефективність ударів.

Під час нічної атаки кілька дронів атакували військову базу в Ербілі. На об’єкті перебували і британські військові. Британський підрозділ протидії безпілотникам зміг перехопити два дрони. За попередніми даними, серед британських військовослужбовців постраждалих немає.

Гілі також наголосив, що Росія може отримувати вигоду від загострення ситуації на Близькому Сході. За його словами, Володимир Путін є одним із небагатьох світових лідерів, кому ескалація у регіоні може бути політично вигідною.

Нагадаємо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.

 

