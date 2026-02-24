Президент присвоїв звання Героя України пʼятьом військовим

Глава держави присвоїв воїнам звання за мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик. Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, Україна відзначає четверті роковини від початку повномасштабного вторгнення та дванадцятий рік війни, розпочатої Росією.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський напередодні роковин повномасштабної війни нагородив військових.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.