Стало відомо, чи візьмуть США участь у саміті миру

Наразі невідомо, хто саме поїде на саміт від США

Сполучені Штати Америки підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Про це пише Reuters.

За словами співрозмовника агентства, американські представники візьмуть участь у саміті. Водночас він відмовився повідомити, хто представить країну та на якому рівні буде представництво США.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Раніше Президент України Володимир Зеленський з Харкова звернувся до тих лідерів країн, які відмовилися їхати на Саміт миру у Швейцарії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це пише Bloomberg.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Як відомо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

До слова, уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.