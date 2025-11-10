Головна Світ Політика
Зеленський озвучив, як Україна буде захищати своє небо

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський озвучив, як Україна буде захищати своє небо
Зеленський розповів про мультизахист українського неба
фото з відкритих джерел

Президент представив концепцію Sky Shield із використанням авіації, систем Patriot та дронів-перехоплювачів для захисту від російських ракет і безпілотників

Україна працює над комплексним закриттям неба від атак Росії. План передбачає мультизахист із сучасною авіацією, системами Patriot та дронами-перехоплювачами, які разом складуть систему Sky Shield. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

Президент наголосив, що закриття неба є критично важливим для безпеки країни і залишається пріоритетом з першого дня війни. Раніше Україна мала обмежені ресурси ППО, проте завдяки підтримці партнерів, зокрема Великої Британії та Франції, українські системи стали набагато ефективнішими та адаптованими до сучасних загроз.

Натомість ці країни високо оцінюють знання, які Україна надала про ефективність систем у реальних умовах бою. Завдяки цьому всі передані системи «стали на 10 рівнів вищі за якістю» та адаптованими до сучасної війни проти різних видів ракет і дронів.

«Ці системи й не були ніяким щитом. Тим не менше ми побудували ППО – ту, яку змогли, і ми її продовжуємо будувати», – зазначив президент.

Сьогодні, за даними глави держави, закриття неба передбачає мультизахист, який включає сучасну авіацію та дрони-перехоплювачі. Українські компанії вже виробляють такі дрони, зокрема в рамках спільного проєкту з Британією – дрон OCTOPUS стане частиною системи Sky Shield.

«На сьогодні хочемо замовити 25 систем Patriot у США. Для нас це зрозумілий бюджет, і ми розуміємо, які це гроші, нам не вистачає деяких елементів у цьому договорі. Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів. За словами президента, Україна поділилася деталями з європейськими партнерами та американським лідером Дональдом Трампом. Для втілення плану українська влада має отримати позитивний сигнал від США.

