Путіну доповіли про оточення ЗСУ у Куп’янську і Покровську. Зеленський відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди
фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію

Повідомлення про оточення до п’яти тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська – повна брехня РФ, що орієнтована на США. Як інформує «Главком», про це президент України Володимир Зеленський сказав tsn.ua.

«Це повна брехня. І не перша», – прокоментував президент, підкресливши, що мета таких повідомлень – викликати паніку, але на цей раз фейк орієнтований на США, щоб створити враження, що Росія нібито виграє.

За словами Володимира Зеленського, він має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Зокрема, активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Президент підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення – не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.

Нагадаємо, у Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Також ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровськ та звернувся до командирів із вимогою. 

