Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Як повідомлялося, Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.