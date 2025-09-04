Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
За словами президента, Україна поділилася деталями плану з партнерами
скріншот з трансляції Офісу президента

Реалізація нового формату оборони України значною мірою залежить від США

Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізації значною мірою залежить від Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна поділилася деталями з європейськими партнерами та американським лідером Дональдом Трампом. Для втілення плану українська влада має отримати позитивний сигнал від США.

«Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Емануелем про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить…якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією», – каже Зеленський.

Раніше стало відомо, що «коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. 

Як повідомлялося, Норвегія виділила майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

До слова, кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну.

Читайте також:

Теги: системи ППО Володимир Зеленський США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
Сьогодні, 13:54
Разом із Зеленським прилетів також президент Фінляндії
Зеленський прибув до Франції
Вчора, 20:14
Як зазначив міністр, обговорювати гарантії безпеки для України без Росії – це «утопія»
Росія погодилася на гарантії безпеки для України
20 серпня, 16:16
Трамп зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
20 серпня, 01:54
«Путін не хоче миру», – наголосив Макрон
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
17 серпня, 20:30
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
14 серпня, 11:40
Деталі майбутніх переговорів поки що не розголошуються
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
14 серпня, 09:44
Зеленський анонсував спрощення закупівель пікапів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
11 серпня, 16:33
Зеленський розповів про розмову з президенткою Єврокомісії
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн та назвав теми розмови
7 серпня, 18:49

Політика

Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
7109
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4483
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
4378
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4042
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua