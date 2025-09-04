Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба

Реалізація нового формату оборони України значною мірою залежить від США

Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізації значною мірою залежить від Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна поділилася деталями з європейськими партнерами та американським лідером Дональдом Трампом. Для втілення плану українська влада має отримати позитивний сигнал від США.

«Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Емануелем про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить…якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією», – каже Зеленський.

Раніше стало відомо, що «коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Норвегія виділила майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

До слова, кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну.