Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України

Президент нагадав: Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму і не виконав своїх зобов’язань

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання. Про це глава держави розповів на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку», – заявив Зеленський. Він також додав, що Китай допоміг Росії військовою технікою. Ця країна відкрила «ринок дронів» для РФ.

Крім того, президент згадав про Будапештський меморандум, підписантом якого був і Китай. За словами Зеленського, тоді Китай не зробив нічого, коли Росія окупувала Крим. «Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого», – підкреслив він.

Натомість, за словами Володимира Зеленського, Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті, виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

На зустріч відреагував Китай. За словами речниці китайського МЗС, Пекін вважає переговори єдиним способом завершити війну. За її словами, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні є «послідовною та чіткою». Російський диктатор Путін хоче бачити Китай серед потенційних гарантів.