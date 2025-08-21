Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
Президент поділився подробицями взаємовідносин з Китаєм
фото: Facebook Володимира Зеленського

Президент нагадав: Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму і не виконав своїх зобов’язань

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання. Про це глава держави розповів на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком»

«По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку», – заявив Зеленський. Він також додав, що Китай допоміг Росії військовою технікою. Ця країна відкрила «ринок дронів» для РФ. 

Крім того, президент згадав про Будапештський меморандум, підписантом якого був і Китай. За словами Зеленського, тоді Китай не зробив нічого, коли Росія окупувала Крим. «Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого», – підкреслив він.

Натомість, за словами Володимира Зеленського, Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті, виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

На зустріч відреагував Китай. За словами речниці китайського МЗС, Пекін вважає переговори єдиним способом завершити війну. За її словами, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні є «послідовною та чіткою». Російський диктатор Путін хоче бачити Китай серед потенційних гарантів. 

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ
КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8350
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5703
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5554
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua