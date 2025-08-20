Головна Світ Політика
Китай стрімко нарощує ядерний арсенал: Reuters підрахував кількість зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай стрімко нарощує ядерний арсенал: Reuters підрахував кількість зброї
До 2030 року збройні сили Китаю матимуть понад тисячу оперативних ядерних боєголовок
фото з відкритих джерел

За словами аналітиків, Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава

Поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок. У звіті цієї некомерційної організації йдеться, що Китай будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових установок.

За оцінками, китайські збройні сили мали близько 712 пускових установок для ракет наземного базування, але не всі були призначені для ядерної зброї. З цих пускових установок 462 можуть бути завантажені ракетами, «які можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів», йдеться у повідомленні. У бюлетені йдеться, що багато пускових установок призначені для ракет малої дальності, які здатні атакувати регіональні цілі, але більшість із них не були призначені для ядерного удару.

У своєму щорічному звіті про військову міць Китаю Пентагон оцінив, що до 2030 року збройні сили Китаю матимуть понад тисячу оперативних ядерних боєголовок. При цьому Китай прагне створити більшу силу, починаючи від малопотужних високоточних ударних ракет до міжконтинентальних балістичних ракет з вибуховою потужністю в кілька мегатонн.

Пентагон припускає, що попри публічну позицію Китаю, його стратегія, ймовірно, включає можливе застосування ядерної зброї першими у відповідь на звичайні атаки, які загрожують життєздатності його ядерних сил, командування та управління або які наближаються до ефекту ядерного удару.

Пекін також, ймовірно, розгляне можливість застосування ядерної зброї першим, якщо поразка звичайних військ на Тайвані «серйозно загрожуватиме» існуванню комуністичного режиму, йдеться у звіті Пентагону, опублікованому наприкінці минулого року.

Водночас Міністерство оборони Китаю заявило, що виступає проти «будь-яких спроб роздути так звану «китайську ядерну загрозу» з метою очорнити та зганьбити Китай і навмисно ввести в оману міжнародну спільноту». У своїй політиці національної оборони 2023 року Китай підтвердив свою давню обіцянку не застосовувати ядерну зброю першим за жодних обставин. Так звана політика «не застосовувати першим» також включає обіцянку, що Китай не застосовуватиме і не погрожуватиме її застосуванням проти держави, яка не має ядерного озброєння.

Міністерство оборони в Пекіні заявило, що «ядерну війну неможливо виграти і не можна розпочинати», тому Китай дотримується «ядерної стратегії самооборони та проводить політику невикористання зброї першим».

Нагадаємо, раніше Китай повідомляв, що нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року. Збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі зосередження уваги на розробленні нових міжконтинентальних балістичних ракет «із більшою кількістю та більшою витривалістю для покращення їхніх ядерних ракетних сил».

До слова, компанія Wuxi Beta Pharmaceutical Technology спільно з Північно-Західним педагогічним університетом КНР оголосила про значний прорив у галузі ядерної енергетики.

