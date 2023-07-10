Лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру» – FT

Першим кроком до миру зі сторони РФ може бути повернення в Україну викрадених дітей та обміни військовополоненими

Лідери країн Африки звернулися до російського диктатора Володимира Путіна із закликом «показати своє прагнення рухатися до миру». Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив президент Сенегалу Макі Салл.

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Салл заявив, що африканські політики звернулися до агресора з порадою продемонструвати своє бажання рухатися до миру. Відповідне звернення вони зробили напередодні саміту Росія – Африка, який відбудеться у липні 2023 року.

«Перед наступним самітом Росія – Африка Путін повинен вдатися до деяких дій, щоб продемонструвати своє бажання рухатися вперед із миром навіть у гуманітарному план», – заявив він.

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Зазначається, що ця вимога була передана Путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і Москви в червні цього року.

Першим кроком може бути повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами та обміни військовополоненими.

«Ось чому ми продовжуємо використовувати саміт Росія – Африка, щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією та Україною. Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося», – підсумував політик.

При цьому президент Сенегалу наголосив, що Росія повинна покинути окуповані території України, перш ніж почати переговори.

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Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. Однак під час цього візиту, об 11:05, в Україні була оголошено повітряна тривога. Росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» із Чорного моря.

Під час тієї ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебували з візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Тоді Сили оборони збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО приземлила два БПЛА.