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Зеленський розповів, на якій частині фронту не залишилося живого місця (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський розповів, на якій частині фронту не залишилося живого місця (відео) 
Триває 289 доба протистояння рашистам 
фото з відкритих джерел

На Донбасі деякі міста вщент понищені 

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі, в районах Бахмута, Соледара, Марʼїнки та Кремінної. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Про це у вечірньому зверненні 9 грудня сказав президент України Володимир Зеленський. 
 
«Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором. Слава кожному і кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто працює заради наших людей! Вічна пам’ять усім, хто віддав своє життя за незалежність!», – наголосив президент.  

Нагадаємо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції. 
 

Теги: фронт руїни президент окупанти незалежність місто Бахмут армія

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