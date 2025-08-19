Зеленський у Білому домі дякував Трампу рекордну кількість разів

Президент Зеленський у Білому домі подякував Трампу та його країні понад десять разів

Під час переговорів у Білому домі в понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні більше десяти разів. Про це, посилаючись на власні підрахунки, повідомило видання The Wall Street Journal, пише «Главком»

«Володимир Зеленський більше десятка разів висловив подяку під час публічного виступу з президентом Трампом у Білому домі у понеділок», – пише видання.

Телеканал CNN при цьому зазначає, що Зеленський виголосив «дякую» чотири рази за перші десять секунд. Газета Washington Post акцентує на тому, що Зеленський подякував Трампу близько 11 разів за 4,5 хвилини.

Новина набула особливого значення на тлі попереднього візиту Зеленського до Вашингтона в лютому цього року. Тоді в Овальному кабінеті між ним, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася публічна суперечка, де українського лідера звинуватили в тому, що він «недостатньо вдячний» за допомогу, надану Україні. Тоді Венс навіть прямо запитав у Зеленського, чи подякував він хоч раз за всю зустріч.

За даними ЗМІ, цього разу Зеленський вирішив виправити ситуацію. Як зазначалося, він неодноразово вимовляв слова вдячності, демонструючи повагу до свого амеериканського колеги.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

До слова, Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.