Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
фото ілюстративне

Фон дер Ляєн: Кожна українська дитина, викрадена Росією, має бути повернена до своєї родини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп визначили повернення викрадених дітей одним із пріоритетів. Про це стало відомо з повідомлень політиків, передає «Главком».

Трамп у соціальній мережі Truth Social назвав повернення дітей вершиною всіх пріоритетів та відзначив, що перша леді США також переймається цим питанням.

«Урсула фон дер Ляєн і я обговорювали масштабну світову проблему зниклих дітей.Це, так само, велика тема і для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на вершині всіх списків пріоритетів, і світ працюватиме разом, щоб вирішити його, сподіваючись повернути дітей до їхніх родин!»,– заявив Трамп.

Своєю чергою фон дер Ляєн написала: «Людські втрати цієї війни мають припинитися. А це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, має бути повернена до своєї родини. Я дякую президенту США за його чітке зобов’язання сьогодні забезпечити возз’єднання цих дітей із їхніми близькими».

Як стало відомо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Вже 18 серпня, під час зустрічі з Трампом президент України Володимир Зеленський передав першій леді США Меланії Трамп листа від Олени Зеленської. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити дітей.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

До слова, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

Теги: росія діти Дональд Трамп викрадення Меланія Трамп Урсула фон дер Ляєн

