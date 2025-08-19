Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото

У кабінеті було ще троє людей

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Це сталось під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Овальному кабінеті Білого дому, передає «Главком».

Білий дім показав кадри, що були зроблені під час телефонної розмови Трампа та Путіна. Як з'ясувалось, американський лідер та очільник Кремля мали не приватну розмову.

У приміщенні було ще троє людей. Під час діалогу з Путіним у кабінеті були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робив нотатки.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну.

За словами президента, Трамп здійснив дзвінок Путіну після обговорень з європейськими лідерами гарантій безпеки та потенційної зустрічі на рівні лідерів США, Росії та України.

Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.