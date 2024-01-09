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Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі
На Всесвітньому економічному форумі Зеленський «виголосить промову та зустрінеться з керівниками компаній»
фото з відкритих джерел

Однією з тем форуму стане війна Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Він буде присутній на заході, який пройде наступного тижня, особисто. Про це на пресконференції заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє The Guardian та DW.

За словами Бренде, Зеленський «виголосить промову та зустрінеться з керівниками компаній» на Всесвітньому економічному форумі, який пройде з 15 по 19 січня.

«Це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття», – додав президент ВЕФ.

За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

У конференції візьмуть участь багато світових лідерів та високопоставлених політиків, у тому числі президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі у Швейцарії, заявив, що Російська Федерація обрала собі місце серед терористів.

Нагадаємо, 23 травня 2023 року відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.

Теги: ЗМІ Володимир Зеленський президент форум в давосі

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