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Ольга Лень Журналістка

Капітуляція, а не переговори. Що пропонував Трамп Україні

glavcom.ua
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Скандальна зустріч президентів України та США в Овальному кабінеті
фото: Офіс президента

Єдиною надією Трампа прогнутися перед Путіним було змусити Зеленського підписати буквально будь які умови, що погодить РФ

Якщо слідкувати не тільки за делірієм Трампа, але й за заявами з РФ, то видно, що там кожен день апетити ростуть. Буквально  позавчора Лавров розказав, що вони не згодні припинити вогонь по лінії зіткнення, бо хочуть усе, що собі записали в свої смердючі папірці.

Та це ж очевидно: у Трампа не виходить не тільки зупинити війну за 24 години. В нього навіть шанс призупинити вогонь на якесь великоднє перемир'я тане з кожнем днем. Трамп в істериці від цього.

Єдиною надією Трампа прогнутися перед Путіним було змусити Зеленського підписати буквально будь які умови, що погодить РФ. Тому геть не важливо, як говорив Зеленський. І геть не важливо, на які б приниження готові були піти ті, хто в своїй гордині вважають себе найдипломатичнішими «дипломатами».

Мова йде про капітуляцію, а не про переговори. Мова йде про оборудку з япутіним за рахунок України. І це була і є спроба Трампа принизити Україну, зробити її винною, і віддати на поталу агресору.

Перша реакція Трампа – звинуватити Україну.

Капітуляція, а не переговори. Що пропонував Трамп Україні фото 1

Але оця реакція сенатора про те, що не легко буде Трампу це продати в США. Ну не люблять американці Путіна так,  як люблять його Трамп, Венс та Маск.

Капітуляція, а не переговори. Що пропонував Трамп Україні фото 2

«Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой та боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну», – Адам Шіфф, сенатор від Каліфорнії.

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Джерело
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Теги: переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський США Україна

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Ольга Лень

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