Зеленський показав голові Військового комітету НАТО українську далекобійну зброю

На одному з підприємств ОПК Джузеппе Каво Драгоне ознайомився з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї

Зеленський: Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну

У суботу, 8 лютого, президент України зустрівся у Києві з новим головою Військового комітету НАТО. Зокрема, Володимир Зеленський показав Джузеппе Каво українською далекобійну зброю, а також обговорив низку інших питань. Про це повідомив глава держави.

«Зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одному з підприємств ОПК ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський поінформував, що головними темами їх зустрічі стали:

підготовка до наступного засідання у форматі «Рамштайн»;

продовження військової допомоги від держави - членів НАТО та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів

«Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО», – наголосив Зеленський.

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фото: Офіс президента

Нагадаємо, росіяни створюють нові дивізії та розвивають нові військові виробництва. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. Про це у вечірньому зверненні 8 лютого сказав президент України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський розповів про контакти з командою Трампа.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні.

«Я, напевно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – уточнив американський лідер.

Також президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – «це станеться зовсім не наступного тижня».

Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.