Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ

Сенатор Грем зауважив, що в разі повторного вторгнення в Україну, РФ не обійдеться лише санкціями

Ліндсі Грем: Путін повинен знати – якщо він повторить спробу вторгнутися, то тоді Україна моментально вступає до НАТО

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад на її території після підписання миру. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

Сенатор зазначив, що в разі повторного вторгнення РФ в Україну, загарбники не обійдуться лише санкціями.

«Я хочу, аби Путін знав. Якщо він зробить це ще раз, то Україна моментально вступить до НАТО. І якщо трапиться нове вторгнення – будуть не лише санкції чи інші неприємності. А наші війська будуть в Україні. Ідея полягає в тому, що якщо ми не можемо прийняти їх в НАТО, то Путін повинен знати – якщо він повторить спробу вторгнутися, то тоді Україна моментально вступає до НАТО», – сказав Ліндсі Грем.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО. За його словами, вступ України до НАТО – це «найдешевший варіант», як можна зупинити російську агресію.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає непрактичною і малоймовірною перспективу вступу України до Альянсу. Про це повідомляє CBS News.