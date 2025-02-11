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ЄС пообіцяв жорстку відповідь на мита Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЄС пообіцяв жорстку відповідь на мита Трампа
Глава Єврокомісії назвала рішення США запровадити мита необґрунтованим
фото: Reuters

Урсула фон дер Ляєн переконана: мита погано вплинуть на бізнес і ще гірше – на споживачів

Європейський Союз відповість жорсткими заходами на рішення президента США Дональда Трампа ввести 25-відсоткові мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита. За її словами, такі податки погано вплинуть на бізнес і ще гірше – на споживачів.

«Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь», – наголосила фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів: «Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 11 лютого 2025 року кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дією у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу.

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вже прокоментував рішення Трампа. На його думку, запроваджені США мита на сталь та алюміній є «абсолютно невиправданими». 

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Теги: Урсула фон дер Ляєн тарифи Дональд Трамп торгівля США податки

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