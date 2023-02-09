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Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом
Це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення
фото: пресслужба Бельгійського королівського палацу

 На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Александер Де Кро

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом.  Про це повідомила пресслужба Бельгійського королівського палацу.

«Його Високоповажність президента Республіки України прийнято на аудієнції. Прем'єр-міністр Александер Де Кро також був присутній», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього глава України був із робочим візитом у Великій Британії

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Теги: міністр Бельгія Володимир Зеленський президент

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