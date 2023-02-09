Це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення

На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Александер Де Кро

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. Про це повідомила пресслужба Бельгійського королівського палацу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Його Високоповажність президента Республіки України прийнято на аудієнції. Прем'єр-міністр Александер Де Кро також був присутній», – йдеться у повідомленні.

🇧🇪🇺🇦 Son Excellence @ZelenskyyUa, Président de la République d’Ukraine, a été reçu en audience. Le Premier ministre @alexanderdecroo était également présent.@APUkraine #MonarchieBe pic.twitter.com/p55xjP7n55 Будь ласка, читайте текст після реклами February 9, 2023

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього глава України був із робочим візитом у Великій Британії.