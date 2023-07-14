Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ

Президент Туреччини Ердоган розповів, що диктатор Путін погодився продовжити зернову угоду в результаті зусиль Туреччини і ООН

Російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське продовольство. Про це повідомляє Hurriyet.

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Заяву про те, що Путін дав згоду на продовження угоди, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

«Як вам відомо, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження цього чорноморського зернового коридору», – сказав він.

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Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську зернову угоду.

«Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і Росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених бідних африканських країн так само швидко, як ми це робили разом з паном Путіним», – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, що 13 липня російський диктатор Путін знов погрожував зупинити участь Росії в зерновій угоді, якщо світ не погодиться на умови його країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.