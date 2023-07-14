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Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ
Подробиць продовження зернової угоди наразі не розголошують
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Ердоган розповів, що диктатор Путін погодився продовжити зернову угоду в результаті зусиль Туреччини і ООН

Російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське продовольство. Про це повідомляє Hurriyet.

Заяву про те, що Путін дав згоду на продовження угоди, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

«Як вам відомо, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження цього чорноморського зернового коридору», – сказав він.

Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську зернову угоду.

«Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і Росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених бідних африканських країн так само швидко, як ми це робили разом з паном Путіним», – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, що 13 липня російський диктатор Путін знов погрожував зупинити участь Росії в зерновій угоді, якщо світ не погодиться на умови його країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.

Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган зерно

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