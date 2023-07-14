Туреччина відреагувала на чергові погрози Росії щодо зернової угоди

Турецький президент проведе переговори з російським диктатором

Анкара планує уникнути кризи з боку Москви щодо зернової угоди. Триває підготовка до переговорів президента Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив прессекретар турецької партії справедливості та розвитку Омер Челік, повідомляє Haber Turk.

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«Я не думаю, що в ритмі турецько-російських відносин буде якийсь негатив. Зернова угода зазнала невеликої турбулентності, але потім повернулася на правильний шлях», – пояснив Челік.

За його словами, Туреччина помітила, що Путін, як і Ердоган, занепокоєний щодо питання зернової угоди.

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«Існує бажання не поглиблювати ситуацію з голодом у бідних країнах. У будь-якому випадку, я не очікую кризи. Я думаю, що буде контакт між нашим президентом і паном Путіним з цього питання», – додав прессекретар.

Нагадаємо, учора диктатор Володимир Путін укотре погрожував зупинити участь Росії у зерновій угоді у випадку, якщо світ не погодиться на умови його країни.

До слова, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про остаточний вихід Росії з зернової угоди поки не ухвалене.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.