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Путін знову погрожує зупинити участь Росії в зерновій угоді

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін знову погрожує зупинити участь Росії в зерновій угоді
Путін поскаржився, що інша сторона зернової угоди не виконала жодного пункту, пов'язаного з інтересами РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Диктатор Путін жаліється, що учасники зернової угоди не йдуть на поступки Росії

Диктатор Володимир Путін в черговий раз погрожує зупинити участь Росії у зерновій угоді у випадку, якщо світ не погодиться на умови його країни. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Путін заявив, що Росія припинить свою участь у зерновій угоді у тому випадку, якщо інша сторона відмовиться виконувати умови країни-агресора.

«Як одна з опцій, не спочатку продовження, а потім виконання обіцянок, а спочатку виконання обіцянок, а потім наша участь. Що я маю на увазі, ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо всі вкотре кажуть, що всі дані нам обіцянки будуть виконані, то нехай виконають цю обіцянку. Ми відразу ж приєднаємося до цієї угоди», – заявив Путін.

Путін поскаржився, що інша сторона зернової угоди не виконала жодного пункту, пов'язаного з інтересами РФ. Він заявив, що Росія нібито з доброї волі кожен раз продовжувала дію домовленостей.

Зазначимо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про остаточний вихід Росії з зернової угоди поки не ухвалене.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.

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Теги: путін росія

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