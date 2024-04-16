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Журналісти дізнались, як Ізраїль відповість на удар Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Журналісти дізнались, як Ізраїль відповість на удар Ірану
Ізраїль готується до відповіді Ірану за атаки
фото ілюстративне

The Jerusalem Post: Ізраїль під час планування відповіді Ірану врахує те, щоб сусідні арабських країн не зазнали удару

Ізраїльська відповідь на удар Ірану не нестиме жодної загрози арабським країнам у регіоні, повідомив у вівторок ізраїльський  мовник KAN.

«За деякими даними, Ізраїль направив послання до арабських країн Близького Сходу, проінформувавши їх, що не буде відповідати Ірану таким чином, щоб вони опинилися під загрозою», – цитує повідомлення KAN газета The Jerusalem Post.

«Цей крок зроблено на тлі занепокоєння в країнах Заходу і на Близькому Сході щодо того, якими можуть бути дії Ізраїлю у відповідь», – зазначає видання.

Газета нагадує, що Йорданія, нарівні з Великою Британією, США та Францією надала підтримку Ізраїлю. Йорданські ВПС та системи ППО збивали іранські цілі у повітряному просторі Йорданії. Про перехоплення іранських цілей повідомила і Саудівська Аравія.

У ніч на 14 квітня Іран завдав Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на недавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що у бік Ізраїлю було випущено близько 350 дронів та ракет. Більшість із них були перехоплені поза повітряним простором країни силами Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив армію підготувати список цілей для удару по Ірану у відповідь на ракетну атаку. Про це пише The Washington Post.

Як розповів виданню чиновник, знайомий з дискусією, Ізраїль обмірковує заходи у відповідь, які «пошлють сигнал» Ірану, але не призведуть до жертв. Військово-політичний кабінет Ізраїлю розглядає два варіанти: потенційний удар по об'єктах у Тегерані чи кібератаку.

Професор Уді Зоммер зі Школи політичних наук Тель-Авівського університету та Міського університету Нью-Йорка вважає, що стримана відповідь Ізраїлю на агресію Ірану принесе країні очки на світовій арені та допоможе відновити ставлення до сусідніх арабських держав.

До слова, Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Читайте також: Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?
Теги: міністр перехоплення авіаудар Йорданія президент чиновник Саудівська Аравія Іран Ізраїль системи ППО

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