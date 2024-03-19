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Скільки грошей Україна витратить на розвиток мови до 2030 року: стала відома сума

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки грошей Україна витратить на розвиток мови до 2030 року: стала відома сума
«Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України», – Кабмін
фото ілюстративне

Обсяг фінансування програми Уряду щодо розвитку української мови становить 7,8 млрд грн

Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Про це йдеться у розпорядженні Уряду № 243-р від 15 березня 2024 р.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 7,8 млрд грн, з яких держбюджет покриває 7,6 млрд грн, 200 млн грн надійдуть з місцевих бюджетів. Як сказано в обґрунтуванні, Конституційний суд України у своєму рішенні від 14 липня 2021 року зазначив, що країна-агресорка використовує «мовне питання» як один з інструментів своєї геополітичної експансії.

«Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, і без повноцінного функціонування української мови в усіх ділянках публічного життя суспільства на всій території України українській нації загрожує втрата статусу та ролі титульної і державотвірної нації, що є рівнозначним загрозі зникнення Української держави з політичної карти світу», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

До слова, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

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Теги: Держбюджет Конституційний суд фінансування Кабмін українська мова

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