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Ізраїль збирає військовий кабінет, аби відповісти Ірану на масований удар

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль збирає військовий кабінет, аби відповісти Ірану на масований удар
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Начальник штабу армії Ізраїлю пообіцяв, що іранська атака на ізраїльську територію «матиме відповідь»

У Ізраїлі сьогодні, 16 квітня, пройде військовий кабінет, який буде присвячений відповіді Ірану його атаку. Про це повідомляє Reuters.

Військовий кабінет збереться вже втретє за три дні після того, як Іран провів свій обстріл. Начальник штабу армії Ізраїлю Герці Халеві пообіцяв, що така іранська атака на ізраїльську територію «матиме відповідь», але не повідомив жодних подробиць.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що він «веде дипломатичну атаку». Чиновник направив листи 32 країнам із проханням запровадити санкції проти ракетної програми Ірану і слідом за Вашингтоном визнати Корпус вартових ісламської революції терористичним угрупованням.

Як повідомлялося, ізраїльська відповідь на удар Ірану не нестиме жодної загрози арабським країнам у регіоні.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив армію підготувати список цілей для удару по Ірану у відповідь на ракетну атаку.

Як розповів The Washington Post чиновник, знайомий з дискусією, Ізраїль обмірковує заходи у відповідь, які «пошлють сигнал» Ірану, але не призведуть до жертв. Військово-політичний кабінет Ізраїлю розглядає два варіанти: потенційний удар по об'єктах у Тегерані чи кібератаку.

Професор Уді Зоммер зі Школи політичних наук Тель-Авівського університету та Міського університету Нью-Йорка вважає, що стримана відповідь Ізраїлю на агресію Ірану принесе країні очки на світовій арені та допоможе відновити ставлення до сусідніх арабських держав.

До слова, Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Читайте також: Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?
Теги: війна Іран Ізраїль обстріл

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