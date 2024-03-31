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ЗМІ назвали ймовірного наступника Ердогана

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗМІ назвали ймовірного наступника Ердогана
Сельчук Байрактар може балотуватися на пост президента, якщо Ердоган його попросить
фото: selcukbayraktar.com

Сельчук Байрактар ​​одружений із донькою президента Туреччини і є одним із найпопулярніших громадських діячів у країні

Технічний директор і співвласник турецької компанії Baykar з виробництва безпілотних літальних апаратів може стати наступником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це пише The Wall Street Journal.

Сельчук Байрактар ​​одружений із донькою президента Туреччини і є одним із найпопулярніших громадських діячів у своїй країні. Тепер його прихильники пропонують йому стати наступником свого тестя на посаді президента країни.

Сам Сельчук Байрактар говорив, що не має наміру активно займатися політикою. При цьому, за його словами, він може балотуватися на пост президента, якщо Ердоган його попросить.

«Можливо, я скажу так, але це залежатиме від обставин», – казав Сельчук Байрактар ​​в інтерв'ю The Wall Street Journal, яке він дав у 2023 році.

Як пише WSJ, експерти з турецької політики у розмові з виданням також сказали, що Сельчук Байрактар ​​може стати ймовірним наступником Ердогана.

Сельчук Байрактар є одним із засновників Baykar –  компанії-виробника дронів, які Україна застосовувала для оборони на початку російського вторгнення. Після початку війни Росії з Україною доходи компанії Baykar від продажу зброї зросли на 94%, і вона вперше потрапила до списку 100 найбільших світових виробників зброї.

Вибори президента Туреччини відбулися у травні 2023 року. Реджеп Таїп Ердоган переміг у другому турі з результатом 52,18%. Наступні президентські вибори мають відбутися у 2028 році.

Нагадаємо, у Туреччині 31 березня близько 63 мільйонів виборців, які мають право голосу, обиратимуть мерів 81 міста та муніципалітету. І для однієї людини ці місцеві вибори стануть історичними: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорив про них як про свої «останні вибори» перед тим, як він передасть відповідальність наступному поколінню.

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Теги: Туреччина вибори президент Реджеп Таїп Ердоган

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