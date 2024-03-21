«Туреччина піднялася як острівець стабільності»: Ердоган запевнив, що не боїться поширення війни

Ердоган наголосив, що в країні немає занепокоєнь чи негараздів

У Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні

В Європі панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни, тоді як Туреччина стала «острівцем стабільності». Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на мітингу, проведеному його партією у Бурдурі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У багатьох європейських країнах панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни на них, попри все це Туреччина піднялася як острівець стабільності», – зауважив Ердоган. За його словами, нині «ніхто не знає, що станеться завтра або де спалахне криза», але в Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні.

Нагадаємо, Туреччина готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Україною та Росією – Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. «З самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові прийняти мирний саміт, де також буде присутня Росія», – наголосив президент Туреччини.

Крім того, президент Туреччини закликав «уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні».

Водночас Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів.