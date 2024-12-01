Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів
Чоловік голосує в день парламентських виборів у Бухаресті, Румунія, 1 грудня 2024 року
фото: Reuters

За результатами екзитполу CURSС, лідирує Соціал-демократична партія

У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулися парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує Соціал-демократична партія (PSD). Про це повідомляє Digi24.

Вибори проходять на складному для Румунії тлі. Зарубіжні ЗМІ називають їх «найважливішими за останні 35 років». У виборах взяли участь 39 партій і 19 організацій меншин. 

Станом на 21:00, за результатами екзитполу CURS, на парламентських виборах лідирують PSD та «Альянс за об'єднання румунів» (AUR). Далі йдуть Національна ліберальна партія та «Союз порятунку Румунії» з приблизно однаковим результатом. До 21-ї години проголосувала практично та сама кількість виборців, що й на президентських виборах – 52%.

Зазначимо, що це ще не офіційні результати Центральної виборчої комісії, а результати екзитполу, проведеного CURS для парламентських виборів 2024 року.

У неділю, 1 грудня, румуни голосували на парламентських виборах, які проходять між двотуровою президентською гонкою.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Голосування почалось о 7:00 та завершилося о 21:00 за місцевим часом (час збігається з київським).

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів на національному рівні. Політичні альянси з двох партій повинні набрати 8%, альянси з трьох партій – 9%, а альянси з чотирьох і більше партій – 10%.

Нагадаємо, що голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських виборів, на яких незалежний ультраправий кандидат здобув найбільшу підтримку. Результати президентського голосування наразі перевіряються вищим судом Румунії. 

Наразі на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім. 

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.

Теги: вибори Румунія парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після змін в законодавство в 2019 році звільняти держсекретарів Кабміну стало простіше, що нівелювало саму суть цієї посади
Куди зникають держсекретарі? Реформа, яка зазнала краху Держслужба
11 листопада, 09:30
Представники Партії соціалістів назвали Санду назвали «президенткою діаспори»
Вибори в Молдові: соціалісти відмовилися визнавати результати голосування за кордоном
4 листопада, 18:08
Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі
«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
3 листопада, 10:04
Майя Санду виграла вибори у Молдові
Майя Санду виграла вибори в Молдові
4 листопада, 00:50
Вибори у Сполучених Штатах Америки
Вибори в США. Онлайн результати на карті
5 листопада, 20:00
Партія Качинського назвала свого кандидата у президенти Польщі
Партія Качинського назвала свого кандидата у президенти Польщі
25 листопада, 00:54
Дональд Трамп обирає нову адміністрацію президента США
Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters
15 листопада, 00:50
Джонсон заборонив трансенгдерам користуватись туалетом у Капітолії
Спікер Джонсон заборонив трансгендерам користуватися туалетами в Капітолії
21 листопада, 04:46
У Грузії четвертий день поспіль тривають протести
Двері в ЄС залишаються відчиненими: Урсула фон дер Ляєн підтримала народ Грузії
Сьогодні, 18:06

Політика

У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів
У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів
Явка на виборах до парламенту Румунії найвища з 2008 року
Явка на виборах до парламенту Румунії найвища з 2008 року
Двері в ЄС залишаються відчиненими: Урсула фон дер Ляєн підтримала народ Грузії
Двері в ЄС залишаються відчиненими: Урсула фон дер Ляєн підтримала народ Грузії
Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо
Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо
Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії
Євросоюз відреагував на ситуацію в Грузії
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
13K
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9311
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
7380
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
6002
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Вчора, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua