У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів

Чоловік голосує в день парламентських виборів у Бухаресті, Румунія, 1 грудня 2024 року

За результатами екзитполу CURSС, лідирує Соціал-демократична партія

У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулися парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує Соціал-демократична партія (PSD). Про це повідомляє Digi24.

Вибори проходять на складному для Румунії тлі. Зарубіжні ЗМІ називають їх «найважливішими за останні 35 років». У виборах взяли участь 39 партій і 19 організацій меншин.

Станом на 21:00, за результатами екзитполу CURS, на парламентських виборах лідирують PSD та «Альянс за об'єднання румунів» (AUR). Далі йдуть Національна ліберальна партія та «Союз порятунку Румунії» з приблизно однаковим результатом. До 21-ї години проголосувала практично та сама кількість виборців, що й на президентських виборах – 52%.

Зазначимо, що це ще не офіційні результати Центральної виборчої комісії, а результати екзитполу, проведеного CURS для парламентських виборів 2024 року.

У неділю, 1 грудня, румуни голосували на парламентських виборах, які проходять між двотуровою президентською гонкою.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Голосування почалось о 7:00 та завершилося о 21:00 за місцевим часом (час збігається з київським).

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів на національному рівні. Політичні альянси з двох партій повинні набрати 8%, альянси з трьох партій – 9%, а альянси з чотирьох і більше партій – 10%.

Нагадаємо, що голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських виборів, на яких незалежний ультраправий кандидат здобув найбільшу підтримку. Результати президентського голосування наразі перевіряються вищим судом Румунії.

Наразі на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.