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Радник Трампа вимагав хабарі в кандидатів на посади в новій адміністрації – The Washington Post

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Радник Трампа вимагав хабарі в кандидатів на посади в новій адміністрації – The Washington Post
Адвокати виявили, що Борис Епштейн попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом
фото з відкритих джерел

Адвокати новообраного президента підготували звіт із гострою критикою Епштейна, головного юриста Трампа

Персональний радник новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн намагався таємно отримати вигоду за посередництво у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації. Про це повідомляє The Washington Post із покликанням на два анонімні джерела, дотичні до нової американської адміністрації.

Джерела розповіли виданню про звіт, який підготували юристи щодо діяльності Бориса Епштейна. 

«Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом», – йдеться у витягу з письмових висновків команди юристів Трампа.

Водночас Епштейн ці звинувачення заперечує.

Впродовж останнього тижня адвокати новообраного президента підготували звіт з гострою критикою Епштейна, головного юриста Трампа, який має великий вплив на перехідний уряд. Зазначається, що серед тих, у кого він безуспішно вимагав оплати, був Скотт Бессент, призначений на посаду міністра фінансів.

За даними видання, ініціатива юридичної перевірки належить самому Трампу. Він замовив її після того, як до нього дійшла інформація про вимоги Епштейна до потенційних кандидатів. При цьому в документі рекомендовано припинити роботу та близьку взаємодію Епштейна з Трампом, бо інакше обраний президент може потрапити в непотрібний скандал із кримінальними обвинуваченнями проти його помічника.

Нагадаємо, один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є етнічним росіянином, висунув свою кандидатуру на посаду спеціального посланця з питань врегулювання російсько-української війни.

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Теги: Дональд Трамп вибори вибори у США

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