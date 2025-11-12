Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці

Голова МЗС Канади: Вкрай важливим є широке географічне представництво за столом перемовин

Підтримка України буде однією з ключових тем засідання міністрів закордонних справ «Групи семи» у Канаді. Про це заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд напередодні зустрічі, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Завтрашній день ми розпочнемо із зустрічі з міністром закордонних справ України, аби підтвердити нашу колективну підтримку України на тлі російської агресії», – сказала Ананд.

Глава МЗС наголосила, що після цього глави МЗС G7 та запрошені представники низки інших країн обговорять критично важливі мінерали, енергетичну безпеку та економічну витривалість. Зокрема, учасники засідання також поговорять про «досягнення тривалого миру та стабільності на Близькому Сході, підтримку безпеки й процвітання в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та реагування на кризи в Судані й на Гаїті».

«Для належного реагування на глобальні виклики необхідні глобальні партнерства. Проблеми, що постають перед нами, – виходять за межі G7 й наших кордонів. Саме тому вкрай важливим є широке географічне представництво за столом перемовин», – підсумувала Аніта Ананд.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо прибув у Канаду на зустріч міністрів закордонних справ країн G7. На зустрічі також будуть присутні міністри закордонних справ України, а також представники Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Південної Африки та інших країн.