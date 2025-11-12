Головна Світ Політика
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7

Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7
фото: x.com/SecRubio

На зустрічі також будуть присутні представники України

Державний секретар США Марко Рубіо прибув у Канаду на зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«У Ніагарі, Канада, на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 для продовження реалізації бачення президента США Дональда Трампа миру через силу. Ми вирішуємо низку критично важливих питань з однією головною метою: безпека та захист американців – на першому місці», – написав Рубіо.

Reuters зазначає, що міністри закордонних справ країн G7 зустрінуться для обговорення ключових міжнародних питань, серед яких ситуація в Україні та на Близькому Сході. Одними з основних тем стануть зусилля президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні та друга фаза угоди про припинення вогню в Газі.

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що на зустрічі очікуються цілеспрямовані розмови про «довгий шлях вперед» до миру як в Україні, так і на Близькому Сході.

На зустрічі також будуть присутні міністри закордонних справ України, а також представники Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Південної Африки та інших країн.

