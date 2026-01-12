Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»

Офіційний акаунт верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї опублікував карикатуру на Трампа, поки президент США заявляв про переговори

Президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво в суботу ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів. Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

Тим часом офіційний акаунт верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї опублікував карикатуру, на якій Трамп зображений у вигляді саркофага в давньоєгипетському стилі, що тріскається та кришиться. Зображення супроводжується підписом «Його теж буде повалено» та прямим порівнянням американського лідера з фараонами та тиранами минулого, такими як Німрод чи іранські шахи династії Пехлеві. У дописі наголошується, що зарозумілі правителі світу зазвичай падають саме тоді, коли перебувають на піку своєї гордості.

«Цей хлопець, який сидить тут із зарозумілістю та гордістю і судить увесь світ, також повинен знати, що зазвичай тирани та зарозумілі люди світу, такі як фараон, Німрод, Реза Хан, Мохаммед Реза та подібні, були повалені, коли були на піку своєї гордості, і цей теж буде повалений», – йдеться у дописі з облікового запису Хаменеї.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації».

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За інформацією американської організації HRANA, лише за останні 15 днів жертвами сутичок стали щонайменше 490 учасників протесту, а кількість заарештованих перевищила 10 тисяч осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні.

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.