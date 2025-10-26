Головна Світ Політика
Трамп підвищує мита на канадські товари через рекламу про Рейгана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади, що Верховний суд США стане на її бік у питанні мит, які вона роками використовувала, щоб нашкодити Сполученим Штатам
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що підвищення мит є відповіддю на «серйозне перекручування фактів і ворожі дії» з боку Канади

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткового 10% мита на товари з Канади – понад уже чинні. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пояснивши рішення «фальшивою рекламою» канадської сторони щодо промови Рональда Рейгана про мита, інформує «Главком».

За словами Трампа, Фонд Рейгана заявив, що в Канаді створили рекламну кампанію з використанням вибіркових аудіо- та відеозаписів колишнього президента США. У результаті цього, зазначив він, промову Рейгана було спотворено, а дозвіл на використання матеріалів ніхто не надавав.

«Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади, що Верховний суд США стане на її бік у питанні мит, які вона роками використовувала, щоб нашкодити Сполученим Штатам. Тепер ми можемо захищатися від високих і надмірних канадських мит, а також від мит з інших країн. Рональд Рейган підтримував мита задля національної безпеки та економіки, але Канада заявила, що це не так! Їхня реклама мала бути негайно знята, але вони дозволили показати її під час World Series, знаючи, що це фальшивка», – зазначив Трамп.

Він наголосив, що підвищення мит є відповіддю на «серйозне перекручування фактів і ворожі дії» з боку Канади.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення торговельних переговорів із Канадою. 

Дональд Трамп поскаржився на рекламу в Канаді у якій, за його словами, було використано образ 40-го американського президента Рональда Рейгана, що нібито висловлювався проти американських тарифів. «З огляду на їхню кричущу поведінку, всі торговельні переговори з Канадою цим припиняються», – обурився лідер США.

Нагадаємо, наприкінці червня уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Марком Карні заявив про відновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

