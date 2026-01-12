Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»

Син останнього шаха Ірану звернувся до силовиків з вимогою перестати вбивати співвітчизників

Реза Пахлаві закликав протестувальників захоплювати держустанови

Спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати державні установи всередині країни, а діаспору – замінити на посольствах прапори Ісламської Республіки на національні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення політика.

Пахлаві заявив, що протести останніх двох тижнів «похитнули основи» Ісламської Республіки. За його словами, режим зазнав «кількох важких ударів» і зараз відчуває брак сил для придушення протестів.

Опозиційний політик закликав протестувальників, окрім контролю центральних вулиць, вважати «законними цілями» всі установи, що відповідають за пропаганду режиму аятол та відключення засобів зв'язку.

Пахлаві також звернувся до працівників силових структур із закликом «стати на бік народу» та перестати вбивати співвітчизників. Водночас іранців, які мешкають за кордоном, він закликав захоплювати іранські дипломатичні установи.

«Працівники державних установ, а також члени збройних і безпекових сил мають вибір: стати на бік народу й стати союзниками нації – або обрати співучасть із вбивцями народу і нести вічний сором та осуд нації», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів.

Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації».

Кабінету міністрів Ірану назвав загиблих представників силових структур «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.