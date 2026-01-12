Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Син останнього шаха Ірану звернувся до силовиків з вимогою перестати вбивати співвітчизників
скриншот з відео Пахлаві

Реза Пахлаві закликав протестувальників захоплювати держустанови

Спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати державні установи всередині країни, а діаспору – замінити на посольствах прапори Ісламської Республіки на національні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення політика.

Пахлаві заявив, що протести останніх двох тижнів «похитнули основи» Ісламської Республіки. За його словами, режим зазнав «кількох важких ударів» і зараз відчуває брак сил для придушення протестів.

Опозиційний політик закликав протестувальників, окрім контролю центральних вулиць, вважати «законними цілями» всі установи, що відповідають за пропаганду режиму аятол та відключення засобів зв'язку.

Пахлаві також звернувся до працівників силових структур із закликом «стати на бік народу» та перестати вбивати співвітчизників. Водночас іранців, які мешкають за кордоном, він закликав захоплювати іранські дипломатичні установи.

«Працівники державних установ, а також члени збройних і безпекових сил мають вибір: стати на бік народу й стати союзниками нації – або обрати співучасть із вбивцями народу і нести вічний сором та осуд нації», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів.

Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». 

Кабінету міністрів Ірану назвав загиблих представників силових структур «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Читайте також:

Теги: Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
Сьогодні, 00:57
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
Сьогодні, 00:32
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Протести в Ірані тривають 14-й день
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
10 сiчня, 18:57
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
6 сiчня, 01:32
Протестувальники на Таймс-сквер у Нью-Йорку
По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
4 сiчня, 02:58
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
2 сiчня, 22:44
У багатьох містах Ірану тривають антиурядові протести через погіршення економічної ситуації
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
2 сiчня, 11:15
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 2025, 05:50

Політика

Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua