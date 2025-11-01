Головна Світ Політика
Міністри енергетики G7 пообіцяли Україні підтримку у відбудові енергосистеми

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Країни G7 зобов'язалися працювати над задоволенням енергетичних потреб України
фото: Світлана Гринчук

«Велика сімка» посилить захист інфраструктури та фінансову допомогу для стійкої та децентралізованої енергетики

Міністри енергетики країн Групи семи 31 жовтня 2025 року оприлюднили спільну заяву, в якій рішуче засудили війну Росії проти України та її руйнівний вплив на українську енергетичну систему. Країни G7 підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та європейської інтеграції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву G7.

Міністри G7 акцентували увагу на прямих ударах Росії по енергетичній інфраструктурі, які «продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків».

«Нещодавні напади Росії на газову інфраструктуру України створили ризики для громад та людських життів, послаблюючи цивільну інфраструктуру та енергетичну безпеку українського народу», – йдеться у заяві.

Країни G7 зобов'язалися працювати над задоволенням енергетичних потреб України. Підтримка включатиме єдину підтримку через Координаційну групу G7+ Україна та Фонд підтримки енергетики України, подальшу підтримку захисту критично важливої енергетичної інфраструктури, постійну підтримку МАГАТЕ у сприянні ядерній безпеці та захищеності, а також зобов'язання підтримувати прагнення України до енергетичної безпеки через посилення регіональних зв'язків та відбудову більш децентралізованої, стійкої та сучасної енергетичної системи.

Крім того, G7 підтвердила, що продовжить посилювати енергетичні санкції проти Росії та вживатиме заходів для ліквідації російського «тіньового танкерного флоту», щоб обмежити доходи агресора, пов'язані з війною.

Раніше, міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. Про це йдеться у спільній заяві «Групи семи», передає «Главком».

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

Читайте також:

