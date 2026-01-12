Головна Світ Політика
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Дональд Трамп переконаний, що острів може потрапити під контроль Росії або Китаю
скриншот з відео Rapid Response 47

Американський лідер заявив, що оборона острова складається з «двох собачих упряжок»

Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

На запитання журналістів, чи зробив очільник Сполучених Штатів конкретну пропозицію Гренландії або Данії, Трамп відповів: «Я цього не робив. Але Гренландія повинна укласти угоду, тому що Гренландія не хоче, щоб Росія або Китай її захопили».

Під час розмови з журналістами Трамп заявив, що Гренландія повинна укласти угоду, оскільки її наявні оборонні сили є мінімальними. «Ви знаєте, що у них є для оборони? Дві собачі упряжки. А тим часом навколо повсюди російські есмінці та підводні човни, а також китайські есмінці та підводні човни. Ми не дозволимо, щоб це сталося», – сказав він.

Заява президента США пролунала на тлі повідомлень про те, що Велика Британія та Німеччина обговорюють плани спільної місії НАТО з охорони безпеки Арктики в Гренландії. На запитання, чи змінили такі переговори його підхід, Трамп відповів категоричним «ні» і наголосив, що їхня мета – повний контроль.

«Послухайте, ми говоримо про придбання, а не про оренду, не про короткострокове володіння. Ми говоримо про придбання», – сказав він.

На запитання, чи розширить США свою військову присутність на острові в проміжний період, Трамп відповів, що американські війська вже дислокуються там. «У нас є бази в Гренландії. Так. Зараз там багато солдатів. Але потрібно більше. Потрібно право власності. Воно дійсно потрібно. Потрібно право власності», – сказав він.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

Теги: Дональд Трамп Гренландія

Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
