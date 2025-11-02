Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі

Скандал почався з того, що Трамп обурився канадській рекламі, де Рональд Рейган нібито критикує тарифи США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед президентом США Дональдом Трампом після того, як американський лідер запровадив додаткові мита проти Канади через критику його тарифної політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Скандал спалахнув у жовтні через телевізійну рекламу, профінансовану урядом канадської провінції Онтаріо. Ролик транслювали на американських телеканалах під час Світової серії з бейсболу. У ньому використали уривки промови колишнього президента США Рональда Рейгана, в якій він засуджував митні тарифи. Фрагменти промови були змонтовані так, щоб підкреслити антитарифне послання, хоча слова Рейгана залишилися автентичними.

Трамп різко відреагував на відео, назвавши його фальсифікацією. У відповідь він призупинив торговельні переговори з Канадою та ввів нові 10% мита на канадський експорт.

Після цього Марк Карні особисто вибачився перед Трампом під час спільної вечері. «Я справді вибачився перед президентом», – підтвердив канадський прем’єр журналістам у суботу.

Карні також попросив прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда, який ініціював рекламну кампанію, зняти ролик з ефіру. Водночас Форд заявив, що реклама була «дуже ефективною», оскільки «засмутила Трампа і розбудила всю країну», маючи на увазі США.

