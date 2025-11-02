Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі
фото: The White house/Facebook

Скандал почався з того, що Трамп обурився канадській рекламі, де Рональд Рейган нібито критикує тарифи США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед президентом США Дональдом Трампом після того, як американський лідер запровадив додаткові мита проти Канади через критику його тарифної політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Скандал спалахнув у жовтні через телевізійну рекламу, профінансовану урядом канадської провінції Онтаріо. Ролик транслювали на американських телеканалах під час Світової серії з бейсболу. У ньому використали уривки промови колишнього президента США Рональда Рейгана, в якій він засуджував митні тарифи. Фрагменти промови були змонтовані так, щоб підкреслити антитарифне послання, хоча слова Рейгана залишилися автентичними.

Трамп різко відреагував на відео, назвавши його фальсифікацією. У відповідь він призупинив торговельні переговори з Канадою та ввів нові 10% мита на канадський експорт.

Після цього Марк Карні особисто вибачився перед Трампом під час спільної вечері. «Я справді вибачився перед президентом», – підтвердив канадський прем’єр журналістам у суботу.

Карні також попросив прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда, який ініціював рекламну кампанію, зняти ролик з ефіру. Водночас Форд заявив, що реклама була «дуже ефективною», оскільки «засмутила Трампа і розбудила всю країну», маючи на увазі США.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткового 10% мита на товари з Канади – понад уже чинні. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пояснивши рішення «фальшивою рекламою» канадської сторони щодо промови Рональда Рейгана про мита.

За словами Трампа, Фонд Рейгана заявив, що в Канаді створили рекламну кампанію з використанням вибіркових аудіо- та відеозаписів колишнього президента США. У результаті цього, зазначив він, промову Рейгана було спотворено, а дозвіл на використання матеріалів ніхто не надавав.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення торговельних переговорів із Канадою. 

Дональд Трамп поскаржився на рекламу в Канаді у якій, за його словами, було використано образ 40-го американського президента Рональда Рейгана, що нібито висловлювався проти американських тарифів. «З огляду на їхню кричущу поведінку, всі торговельні переговори з Канадою цим припиняються», – обурився лідер США.

Теги: США Канада Дональд Трамп Марк Карні тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
За словами речника, торговельне й енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним
«Залякування й економічний примус». Китай відреагував на митну ініціативу Трампа
16 жовтня, 20:04
Європа прагне узгодити пакет підтримки України для максимально сильних позицій у переговорах про перемир'я
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
21 жовтня, 07:18
Бессент: З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів США вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
23 жовтня, 00:21
«Укрзалізниця» втрачає клієнтуру і обсяги надходжень
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків
14 жовтня, 16:35
Зліва від президента Трампа сидить Марко Рубіо
Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
24 жовтня, 22:20
Трамп: Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі
Трамп назвав припинення війн своїм хобі
26 жовтня, 10:05
Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту
Зупинка війни на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси такого рішення
25 жовтня, 15:59
Ford F-150 (у центрі) та два інших автомобілі американського виробництва стояли припарковані біля палацу Акасака
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
28 жовтня, 07:04

Політика

Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
Міністри енергетики G7 пообіцяли Україні підтримку у відбудові енергосистеми
Міністри енергетики G7 пообіцяли Україні підтримку у відбудові енергосистеми

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua