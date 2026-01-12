Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Ліндсі Грем вважає, що усунення релігійного керівництва Ірану зупинить тероризм
скриншот з відео Fox News

Американський політик порівняв аятолу Алі Хаменеї з Гітлером

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням інтерв’ю Ліндсі Грема для Fox News.

Республіканець акцентував на тому, що дії Вашингтона мають бути спрямовані на підтримку внутрішніх протестів в Ісламській Республіці. Він процитував президента Трампа, зазначивши, що падіння чинного режиму є єдиним шансом зробити Іран знову великим.

«Якими б не були наші дії, пане президенте, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим до смерті», – сказав він.

Окрему увагу сенатор приділив необхідності фізичного покарання для керівників, які санкціонують вбивства мирних громадян. Грем прямо порадив президенту ліквідувати іранське командування, відповідальне за терор.

На його думку, зникнення впливу Тегерана автоматично призведе до розпаду таких угруповань, як ХАМАС та «Хезболла». Це, своєю чергою, дозволить Ізраїлю та Саудівській Аравії підписати історичні мирні угоди.

Грем також застеріг адміністрацію від м’якої політики, порівнявши її з підходами часів Обами, які він назвав кроком назад. Він заявив про повну довіру до Дональда Трампа, назвавши його «Рональдом Рейганом нашого часу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів.

Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

До слова, спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати державні установи всередині країни, а діаспору – замінити на посольствах прапори Ісламської Республіки на національні.

Читайте також:

Теги: Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Вчора, 01:45
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
10 сiчня, 04:15
Люди зібралися під час панахиди за Рене Гуд у Міннеаполісі
США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
9 сiчня, 01:54
Зеленський зустрівся з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером
Президент після саміту «коаліції охочих» провів переговори з американцями
7 сiчня, 00:35
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
Люди стоять у черзі, щоб придбати продукти у Каракасі
Венесуела занурилася в хаос після захоплення Мадуро
4 сiчня, 00:31
Танкер Bella 1 потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
31 грудня, 2025, 08:05
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами
Умєров підсумував переговори у Маямі
21 грудня, 2025, 22:33
Адміністрація президента США посилює військовий та політичний тиск на Венесуелу
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
18 грудня, 2025, 07:45

Політика

Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua