Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану

Американський політик порівняв аятолу Алі Хаменеї з Гітлером

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням інтерв’ю Ліндсі Грема для Fox News.

Республіканець акцентував на тому, що дії Вашингтона мають бути спрямовані на підтримку внутрішніх протестів в Ісламській Республіці. Він процитував президента Трампа, зазначивши, що падіння чинного режиму є єдиним шансом зробити Іран знову великим.

«Якими б не були наші дії, пане президенте, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим до смерті», – сказав він.

Окрему увагу сенатор приділив необхідності фізичного покарання для керівників, які санкціонують вбивства мирних громадян. Грем прямо порадив президенту ліквідувати іранське командування, відповідальне за терор.

На його думку, зникнення впливу Тегерана автоматично призведе до розпаду таких угруповань, як ХАМАС та «Хезболла». Це, своєю чергою, дозволить Ізраїлю та Саудівській Аравії підписати історичні мирні угоди.

Грем також застеріг адміністрацію від м’якої політики, порівнявши її з підходами часів Обами, які він назвав кроком назад. Він заявив про повну довіру до Дональда Трампа, назвавши його «Рональдом Рейганом нашого часу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів.

Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

До слова, спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати державні установи всередині країни, а діаспору – замінити на посольствах прапори Ісламської Республіки на національні.