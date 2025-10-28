Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг

Канада вдруге посідає перше місце серед країн, куди люди з усього світу хочуть переїхати

Для тих, хто розглядає можливість переїзду за кордон, було оприлюднено список найбажаніших країн світу для зміни місця проживання. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Люди переїжджають з різних причин: чи то в пошуках кращої погоди, чи то для економії на вартості життя, чи просто щоб пізнати нову культуру.

Експерти з компанії 1st Move International склали список країн, які очолили рейтинги побажань щодо переїзду.

Аналіз глобальних пошукових даних Google показав, що Канада посіла перше місце, набравши цього року загалом 269 220 пошукових запитів про переїзд. Країна обійшла 74 інші напрямки, включені в дослідження. Це вже другий рік поспіль, коли це популярне місце посідає першу сходинку, продовжуючи приваблювати людей своїми захоплюючими природними ландшафтами та високою якістю життя.

Топ-10 найбажаніших країн для переїзду у 2025 році

Канада (269 220 запитів)

Австралія (207 900 запитів)

Ірландія (179 400 запитів)

Нова Зеландія (177 700 запитів)

Японія (172 880 запитів)

Португалія (170 030 запитів)

Коста-Рика (127 880 запитів)

Іспанія (127 670 запитів)

Нідерланди (127 100 запитів)

Таїланд (126 960 запитів)

Дослідження також виявило, що США виявилися найпопулярнішим місцем для переїзду жителів Великої Британії. Далі йдуть ОАЕ та Австралія. Щодо конкретних міст в Америці, то найбільшою популярністю серед британців користувався Нью-Йорк, який також мав найбільшу кількість запитів щодо послуг перевезення за останні два роки. Лос-Анджелес та Маямі також виявилися популярними пошуковими запитами серед жителів Великої Британії.

Керуючий директор Майк Гарві поділився своїми думками щодо того, які моделі переїздів можна очікувати наступного року. «Прогнозуючи переїзди у 2026 році, ми очікуємо, що багато найпопулярніших у світі напрямків для переїзду збережуть свою сильну привабливість», – сказав він.

Майк Гарві підкреслив: Сполучені Штати, Об’єднані Арабські Емірати та Австралія залишаються стійкими фаворитами серед тих, хто переїжджає з Великої Британії. Канада також не втрачає свої позиції.

«Однак особливий інтерес викликає стійка привабливість менших країн, орієнтованих на спосіб життя, таких як Кіпр та Нова Зеландія. Ці напрямки пропонують більш повільний темп життя без шкоди для можливостей, що стає все більш важливим для людей, які переїжджають протягом останніх кількох років», – додав Гарві.

