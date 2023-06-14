Корупція залишається в топі головних проблем України: результати соцопитування

Більшість опитаних людей називають корупцію – однією з головних проблем України

94% респондентів називають корупцію – однією з головних проблем України. Поруч у списку також війна (100%), руйнування інфраструктури та житла (98%) та безробіття (89%). Серед іншого суттєвими проблемами українці вважають відсутність професіоналів у владі, високу вартість життя та низькі доходи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це свідчать результати соціологічного опитування Info Sapiens серед населення та представників українського бізнесу про потреби та очікування від майбутньої відбудови України.

Населення ставить корупцію на третє місце, проте для бізнесу ці питання видаються серйознішими фото: Transparency International Ukraine

Якщо населення ставить корупцію на третє місце після збройної агресії Росії та її наслідків, то для бізнесу ці питання видаються серйознішими, аніж руйнування. Представники бізнесу значно частіше нарікають на корупцію, непрофесіоналізм у владі, несправедливість судової системи та переймаються міграцією населення і відсутністю інвестицій в економіку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бізнес на сьогодні визначає своїми головними больовими точками відсутність платоспроможного попиту, низьку купівельну спроможність, втрату кваліфікованого персоналу, проблеми з ланцюгом постачання та втрату логістичних зв’язків. Нестача кваліфікованого персоналу особливо гостро відчувається у таких галузях, як «проєктування, будівництво, професійно-технічна діяльність» та «транспорт і логістика».

83% бізнесу зазнали збитків та втрат. А 25% – руйнувань або пошкоджень, проте лише третина з них зафіксували або фіксують пошкодження для подання заяв на відшкодування. Не подаються на компенсації, бо не вірять у відшкодування та допомогу – бізнес не бачить сенсу подавати подібні заяви.

Нагадаємо, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

До слова, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Керівник Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в.о. голови військово-лікарської комісії та солдата-водій за $3 тис. надали підроблені медичні документи та висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) ухилянтам. У «пакет послуг» входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.