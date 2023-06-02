Як захистити українське ППО?

Чому в умовах війни, крім шпигунів та навідників, Служба також має витрачати час на боротьбу з «корисними ідіотами»?

Останні ракетні обстріли росіян продемонстрували дуже важливу тенденцію: відео збиття більше не викладають в мережу. Навіть ідіоти. Року війни, щоб зрозуміти, що роботу ППО не можна знімати і поширювати, виявилось мало. Кримінальних справ СБУ проти всіх, хто виклав відео однієї з атак вистачило.

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Про те, що у росіян є цілі підрозділи, які моніторять наші соцмережі, знали ще від початку війни. Відкрию «секрет полішинеля» – такі підрозділи є у нас. Вони є у розвідок більшості світових країн. Інше питання, що в умовах війни, в ситуації майже щоденних ракетних обстрілів Києва, подібні відео стають на вагу золота. Щоб визначити місця дислокації ППО і наступного разу вдарити по ним.

Ще одна важлива історія – відключення онлайн-трансляцій з камер відеоспостереження. Як і більшість українців, отримав на днях повідомлення від СБУ, у яких Служба просить відключити на території країни трансляцію всіх онлайн-камер та повідомляти про випадки, коли трансляції продовжуються. Як написав колега Юрій Бутусов, під час останніх атак вперше жодна з таких камер у столиці не транслювала свої записи в інтернет.

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Може виникнути питання, чому в умовах війни, крім шпигунів та навідників, Служба також має витрачати час на боротьбу з «корисними ідіотами»? Але мова йде не просто про покарання цих «корисних ідіотів», які інколи приносять ворогу більше користі, ніж свідомі зрадники. Системна робота СБУ зменшує ефективність ракетних обстрілів росіян і не дає їм змогу корегувати свої удари. На днях чотири блогера отримали підозри від СБУ. Ще ряд, як я розумію, очікує їх у найближчі дні. Стаття, за якою їм пред’явили підозру, передбачає до 8 років позбавлення волі. І в даному випадку це покарання не виглядає надмірним, з огляду на наслідки, які могли спричини їхні дії.

Одна з фігуранток справ про зйомку, блогерка Воронова, на записаних пізніше відео, вибачається і просить СБУ «не ламати їй життя». Скільки життів вона поставила під загрозу своїми відео? Десятки – під прямі удари по ППО. Мільйони, якщо через корекцію за допомогою подібних відео, росіянам би вдалося знищити систему ППО в місті. Що армія РФ робить з містами, які можна бомбардувати після знищення систем протиповітряної оборони, можна дізнатись на прикладі Маріуполя, Северодонецька або Бахмута.