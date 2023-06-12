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Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати

Діана Гасюк
glavcom.ua
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати
МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу
фото з відкритих джерел

МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу для українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії, понад 4 мільйони українців стали вимушеними переселенцями та покинули територію України. Дня них МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу для українців. Про це повідомляє сайт Міністерство охорони Здоров'я України.

МОЗ зібрав вичерпну інформацію про те, як і де українцям, які перебувають закордоном, отримати безкоштовну медичну допомогу: від консультацій та обстежень - до стаціонарного лікування.

Наразі в реєстрі міститься інформація щодо медичної допомоги в таких країнах, як:

  • Словаччина,
  • Польща,
  • Чехія,
  • Словенія,
  • Румунія,
  • Молдова,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Італія,
  • Угорщина,
  • Іспанія,
  • Португалія,
  • Британія,
  • Литва,
  • Естонія,
  • Латвія.

Детальніше про отримання безкоштовної медичної допомоги в кожній з країн можна дізнатися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що біженці з України можуть отримати тимчасовий захист в Німеччині знову.

До слова, українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу. 

Теги: українці біженці реєстр

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