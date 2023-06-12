Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати

МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу для українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії, понад 4 мільйони українців стали вимушеними переселенцями та покинули територію України. Дня них МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу для українців. Про це повідомляє сайт Міністерство охорони Здоров'я України.

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МОЗ зібрав вичерпну інформацію про те, як і де українцям, які перебувають закордоном, отримати безкоштовну медичну допомогу: від консультацій та обстежень - до стаціонарного лікування.

Наразі в реєстрі міститься інформація щодо медичної допомоги в таких країнах, як:

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Словаччина,

Польща,

Чехія,

Словенія,

Румунія,

Молдова,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Угорщина,

Іспанія,

Португалія,

Британія,

Литва,

Естонія,

Латвія.

Детальніше про отримання безкоштовної медичної допомоги в кожній з країн можна дізнатися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що біженці з України можуть отримати тимчасовий захист в Німеччині знову.

До слова, українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу.