Корупція. Ворог роками б‘є нас в це місце

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Єдиний правильний вихід для нас у ситуації, що склалася: негайне формування незалежних від влади органів судового контролю та антикорупційної інфраструктури

Політичний фронт не менш важливий, ніж мілітарний, інформаційний або економічний

Без наявності ефективних інструментів підконтрольності та підзвітності влади грошей нам більш, ніж на закриття нагальних гуманітарних потреб, ніхто, крім китайців, не дасть

Що це за інструменти:

ОАСК – оскарження рішень, дій чи бездіяльності центральної влади

КСУ – перевірка відповідності прийнятих законів Конституції

САП та НАБУ – виявлення, припинення та покарання вищих посадових осіб держави за корупційні злочини

Жоден з цих інструментів сьогодні фактично не функціонує. І з боку Банкової вживаються заходи задля того, аби вони залишалися заблокованими чи перебували під їх повним контролем.

Очевидно, зрозуміло та передбачувано, що наші партнери та союзники на це не погодяться, як і ми з вами.

Отже, ми можемо звичайно зараз «відмахнутися», що то Спарц не така і претензії до нас несправедливі. Проте, навряд чи це нам допоможе. Скоріш навпаки – ми будемо закопуватися ще глибше.

Єдиний правильний вихід для нас у ситуації, що склалася: негайне формування незалежних від влади органів судового контролю та антикорупційної інфраструктури. І війна цьому взагалі не заважає.

Як тільки ми це зробимо, ні Спарц, ні будь-хто інший не тільки не зможе нічим нам дорікнути, а й багато країн суттєво збільшать обсяги допомоги, що ми отримуємо, розширять програми співпраці, а приватні інвестори почнуть серйозно розглядати Україну як перспективний напрямок для майбутніх інвестицій.

Бо є політичний фронт. Не менш важливий, ніж мілітарний, інформаційний або економічний

На «передку» цього фронту чиновники

Але на цьому політичному фронті ми маємо величезне слабке місце: корупція, проблеми з верховенством права, ОАСК, КСУ і далі за переліком

Роки ворог постійно б‘є нас в це місце. Зі всього, до чого тільки може дотягнутися.

І буде далі продовжувати бити, доки ми це слабке місце не укріпимо. Тобто не призначимо прокурора САП і всім відомий набір дій.

Чи потрібні нам для цього гроші чи HIMARS? Ні! Ми можемо швидко самі це зробити. Це зовсім не складно.

І перемогти тим самим ворога на політичному фронті.

Але ми продовжуємо нічого не робити і кожного разу, коли ворог в надцятий раз туди б‘є, волати як велике немовля, що нас ображають.

Так не поводять себе переможці! Це поведінка лузера.

Якщо хочемо перемогти – маємо бути такими, маємо діяти як переможці.

Політичний фронт – в переліку найважливіших пріоритетів! І ми зобов’язані зараз це зробити, бо невідомо який з наступних ударів туди може виявитися фатальним.

Джерело: блог Агії Загребельської

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