Ризики та перспективи «Старої Європи» та України

США потрібно нейтралізувати ядерний потенціал ослабленої постпутинської Росії

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Российско-украинская война потрясла Европу, которая не знает, как сохранить единство и выйти из кризиса. Существует серьезные различия в стратегии выживания «старой Европы» (Германия Франция Италия), которая исторические и геоэкономически примирилась с имперской сущностью России и научилась получать выгоды, и стратегией США, которая хочет сохранить евроатлантические ценности и перестроить НАТО.

Для США Украина, одной стороны, является новым эпицентром восточноевропейской безопасности от агрессии России. С другой стороны, оказалось, что Украина не такая уж слабая и безобидная, способная на яростное военно-политическое сопротивление агрессивной России и что, крайне важно для Вашингтона, Украина является одним из немногих, эффективных инструментов США в стратегии ослабления, дефрагментации путинской России, обладающей ядерным оружием.

Здесь фундаментальные интересы США и Украины сильно совпадают – Украина борется за независимость и поражения путинской России в этой войне, а США нужно нейтрализовать ядерный потенциал ослабленной постпутинской России.

После этого США можно «разбираться» с Китаем, который лишится «ядерного зонтика» России.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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