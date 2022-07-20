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    Думки вголос

    Ризики та перспективи «Старої Європи» та України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Україна виявилася не такою вже слабкою і невинною, здатною на лютий військово-політичний опір - Ризики та перспективи «Старої Європи» та України
    Україна виявилася не такою вже слабкою і невинною, здатною на лютий військово-політичний опір
    фото: ЗСУ

    США потрібно нейтралізувати ядерний потенціал ослабленої постпутинської Росії

    Мовою оригіналу

    Российско-украинская война потрясла Европу, которая не знает, как сохранить единство и выйти из кризиса. Существует серьезные различия в стратегии выживания «старой Европы» (Германия Франция Италия), которая исторические и геоэкономически примирилась с имперской сущностью России и научилась получать выгоды, и стратегией США, которая хочет сохранить евроатлантические ценности и перестроить НАТО.

    Для США Украина, одной стороны, является новым эпицентром восточноевропейской безопасности от агрессии России. С другой стороны, оказалось, что Украина не такая уж слабая и безобидная, способная на яростное военно-политическое сопротивление агрессивной России и что, крайне важно для Вашингтона, Украина является одним из немногих, эффективных инструментов США в стратегии ослабления, дефрагментации путинской России, обладающей ядерным оружием.

    Здесь фундаментальные интересы США и Украины сильно совпадают – Украина борется за независимость и поражения путинской России в этой войне, а США нужно нейтрализовать ядерный потенциал ослабленной постпутинской России.

    После этого США можно «разбираться» с Китаем, который лишится «ядерного зонтика» России.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Ризики та перспективи «Старої Європи» та України