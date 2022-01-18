Зеленський завдав потужного удару по наших відносинах із західним світом

Деякі аналітики припустили, що Зеленський міг використати ситуацію на кордоні з Україною, щоб розібратися з Порошенком

Деякі аналітики припустили, що Зеленський міг використати ситуацію на кордоні з Україною, щоб розібратися з Порошенком

Президент зробив чергову фатальну помилку, за яку розплачуватися знов доведеться нам

Щоб зрозуміти, як дорого коштуватиме нам влаштоване Банковою шоу з кримінальним переслідуванням п’ятого президента України у один з найважливіших періодів нашої новітньої історії, варто почитати, що пише про це західна преса.

Навмисно чи по дурості це все було зроблено, має значення лише для подальшої кваліфікації дій Банкової. «Сухий залишок» від цього не змінюється – президент завдав потужного удару по наших відносинах із західним світом у найвідповідальніший момент, вчергове показавши Україну з поганої сторони як нестабільного партнера.

Як цим скористається Кремль? Скоро побачимо.

The Guardian

«Колишній президент України Петро Порошенко постав перед судом за звинуваченням у державній зраді, яке, за його словами, політично мотивовано. Порошенко, проєвропейський політик, який критикував Москву, відкинув звинувачення та звинуватив прокуратуру в «ганебних» діях та «розколі» країни.

Ці звинувачення є останніми у низці звинувачень, висунутих проти Порошенка з того часу, як він зазнав поразки від Зеленського навесні 2019 року.

Це викликало побоювання з приводу недемократичного зведення рахунків та стривожило міжнародне співтовариство в той час, коли Росія направила сто тисяч військовослужбовців та важку зброю до кордону України.

Порошенко зазнав поразки від виборців після корупційного скандалу і неоднозначної репутації щодо реформ, але він виявив сильні патріотичні переконання за свою роботу з відновлення української армії, коли вона боролася з повстанцями, що підтримувалися Росією, на сході».

Bloomberg

«Юридичне протистояння, яке нав'язує адміністрація президента Володимира Зеленського, викликає певну політичну нестабільність у регіоні, оскільки російський лідер Володимир Путін стягує війська до східного кордону України, що спонукало західних союзників до заяв про загрози повномасштабного вторгнення.

Порошенко керував Україною протягом п'яти років після революції на Майдані 2014 року, внаслідок якого було повалено підтримуваного Кремлем лідера країни. Тепер його звинувачують у купівлі вугілля у сепаратистів на Донбасі на сході України. Як і раніше, активний політик, він очолює партію, опозиційну Зеленському.

Це драматичний поворот долі для Порошенка, який став політиком, якого хвалять США та Європейський Союз. Порошенко виступав за велику інтеграцію з ЄС та НАТО, тоді як Путін повністю порвав із Заходом.

Маневри викликали занепокоєння західних союзників, що потенційний політичний хаос у Києві може ускладнити зусилля щодо забезпечення єдності, оскільки країна стикається з російською загрозою».

Washington Post

«Колишній президент України Петро Порошенко у понеділок повернувся на батьківщину, щоб отримати звинувачення у державній зраді, які, за його словами, політично мотивовані – протистояння, яке, на думку спостерігачів, може призвести до небезпечного поділу України, доки російські сили концентруються на кордоні.

Поки Порошенко сидів на слуханнях з приводу його утримання під вартою, а сотні його прихильників галасливо зібралися біля будівлі суду, двопартійна група з семи американських сенаторів, що приїхала до Києва, провела брифінг у готелі всього за кілька сотень метрів і висловила занепокоєння з цього приводу.

«Я говорю за себе – я, безумовно, стурбований вибірковим правосуддям і, безумовно, стурбований переслідуванням політичних опонентів», – сказав сенатор Кріс Мерфі (штат Коннектикут), додавши, що українська система правосуддя має гарантувати, що верховенство закону було дотримано.

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) попередив про потенційний дестабілізуючий ефект, який ця справа може зробити з країною, яка зіткнулася з «серйозною шкодою та небезпекою, яку представляє Володимир Путін».

The New York Times

«Колишній президент України і видатний опозиціонер Петро Порошенко повернувся в понеділок до Києва, де йому загрожує можливий арешт за звинуваченням у державній зраді, що додало внутрішніх політичних заворушень до загрози російського вторгнення, що зростає.

Пан Зеленський, колишній комік, два роки тому здобув переконливу перемогу над паном Порошенком, балотувавшись у політику як аутсайдер, який боротиметься з корупцією і викорінюватиме інтереси політичного класу України.

Але з того часу популярність пана Зеленського різко впала. Сьогоднішні опитування громадської думки показують лише незначну перевагу пана Порошенка на потенційних майбутніх виборах, який зараз є депутатом парламенту від партії «Європейська солідарність».

Пан Порошенко зберігає базу підтримки в українській націоналістичній політиці, особливо в західних регіонах країни, які хочуть тісніших зв'язків із Європою. Він конфліктував з паном Зеленським щодо майбутнього України і критикував його за те, що, за його словами, він поступається позиціями у мирних переговорах з Росією щодо врегулювання війни на сході України.

У Києві розійшлися думки про те, чи була загроза арешту просто ще одним маневром у типово візантійській політиці України вдома чи чимось зловіснішим, пов'язаним із російською загрозою.

Опитування незмінно показують, що пан Зеленський та пан Порошенко є найпопулярнішими політиками України. Деякі аналітики припустили, що пан Зеленський міг використати відволікання нарощування російських військ на кордоні з Україною, щоб відтіснити супротивника, або що він сподівався придушити можливі протести опозиції, якщо він буде змушений піти на непопулярні поступки Москві, щоб уникнути вторгнення».

Financial Times

«Поряд із десятками інших кримінальних розслідувань щодо Порошенка під час президентства Зеленського, ці справи стривожили західних прихильників України, які побоюються внутрішньої політичної нестабільності в той час, коли країна стикається з загрозою приблизно ста тисяч російських солдат, зосереджених уздовж її кордонів».

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Джерело: блог Агії Загребельської

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