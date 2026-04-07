Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт

Лариса Голуб
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
фото з відкритих джерел

Протягом останнього тижня Росія випустила по Україні 2800-3000 безпілотних літальних апаратів

Російські окупаційні війська значно наростили кількість засобів повітряного нападу. Лише протягом останнього тижня по території України було випущено близько 3000 безпілотників різних типів. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, інформує «Главком».

За словами Юрія Ігната, цифри у щоденних звітах Повітряних сил свідчать про надзвичайно високу щільність ворожих обстрілів. «2800-3000 – приблизно такий показник за тиждень. Це дрони, щодо яких ми даємо статистику щоранку. Крім цього, є «Молнії», «Ланцети» і так далі», – сказав Ігнат.

Особливу увагу Юрій Ігнат приділив тому, як змінилися іранські дрони-камікадзе типу Shahed за час повномасштабного вторгнення. Ворог постійно модернізує ці апарати, роблячи їх складнішими цілями для української протиповітряної оборони. 

«Шахед став зовсім іншим від того, яким був на початку вторгнення. Це уже два різних літальні апарати. Він може бути стійким до РЕБу, застосовуючи окремі елементи на антенах», – підкреслив речник Повітряних сил.

За словами фахівців, використання нових типів антен та систем навігації дозволяє ворожим безпілотникам краще протидіяти засобам радіоелектронної боротьби, що залишає шахеди основною загрозою серед дронів-камікадзе.

«Главком» писав, що російські загарбники атакували Чернігівщину. Унаслідок удару РФ горить будівля Прилуцької міськради. Як повідомляється, ворог вдарив по центру Прилук. За даними ЗМІ, у місті пролунали три вибухи.

Нагадаємо, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

